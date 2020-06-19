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ВОЗ: пандемия переходит в опасную фазу
13:47
Фото: deon.pl
Сейчас мир вступает в новую фазу распространения коронавируса COVID-19, которая может оказаться крайне опасной, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, это происходит на фоне стремления различных стран как можно скорее возобновить экономическую и социальную активность, ослабив ограничения.
Глава ВОЗ подчеркнул, что множеству людей по всему миру уже крайне надоело оставаться дома. При этом власти многих стран хотят уже в скором времени возобновить экономическую и социальную деятельность. Однако коронавирус "по-прежнему быстро распространяется", становясь причиной смертей. Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что в создавшейся ситуации "большинство людей уязвимы".
За минувшие сутки прирост числа зараженных превысил 150 тыс., и это оказалось рекордно высоким показателем за период с начала пандемии. Как пояснил Гебрейесус, порядка половины выявленных заражений пришлось на страны Северной и Южной Америки. Кроме того, заболевание как и прежде распространяется на Ближнем Востоке и в Южной Азии, поэтому важно сохранять бдительность.
Ранее стало известно о резком приросте случаев COVID-19 в ряде регионов Соединенных Штатов. Губернаторы Аризоны, Техаса и Флориды указанных штатов связывают изменение показателей с увеличившимся охватом тестирования, однако специалисты отмечают, что в действительности обстановка ухудшилась из-за слишком ранней отмены ограничений на ведение бизнеса в мае и несоблюдения профилактических норм - ношения масок и социального дистанцирования.
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