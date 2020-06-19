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На Аляске убрали культовый автобус, притягивавший туристов-экстремалов


19.6.2020 22:53
На Аляске убрали культовый автобус, притягивавший туристов-экстремаловФото: kscopen.org

По решению властей Аляски с территории национального парка Денали убрали культовый автобус International Harvester 1946 года.

Транспортное средство прославилось после фильма "В диких условиях" Шона Пенна и с тех пор притягивало как магнит множество туристов.

Ранее автобус находился в глухом лесу, на расстоянии около 50 км от ближайшего городка, расположенного в центре американского штата Аляска. Экстремалам, стремившимся дойти до этого места, в прошлом приходилось пересекать реку Текланику и преодолевать многие другие серьезные препятствия.

После того, как старинный автобус унес за собой военный вертолет, мэр городка Денали Клэй Уокер признался, что испытывает громадное облегчение. Хотя с другой стороны, ему немного грустно, ведь реликвия была частью их истории.

Где будет располагаться автобус, чтобы его могли безопасно навещать туристы, пока не решили. Известно лишь, что пока его местонахождение будет оставаться засекреченным.

Место на Аляске стало знаменитым после книги и одноименного фильма "В диких условиях", которые были посвящены истории погибшего в 1992 году путешественника Кристофера Маккэндлесса. За период с его смерти там происходило множество ЧП, погибали люди.

В минувшем апреле спасатели пришли на помощь к 26-летнему туристу из Бразилии, который, как и множество других путешественников, захотел добраться до заброшенного автобуса.

Ранее в Соединенных Штатах неизвестный кладоискатель нашел "сокровища Фенна" стоимостью $1 млн, спрятанные около десяти лет назад в Скалистых горах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 214

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