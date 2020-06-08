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В США неизвестный кладоискатель нашел «сокровища Фенна» стоимостью $1 млн
8.6.2020 18:22
Фото: deon.pl
В Соединенных Штатах найдены сокровища Фенна - бронзовый сундук, в котором находились золотые монеты, ювелирные изделия, драгоценные камни и другие ценные вещи, передает CBS News.
Кладоискатель, оказавшийся самым удачливым из сотен тысяч других, уже связался с Форрестом Фенном и прислал ему подтверждающее фото.
По словам 89-летнего Форреста Фенна, ему позвонил мужчина, не захотевший называть свое имя. Оставшийся неизвестным кладоискатель рассказал, что смог отыскать сундук с "сокровищами". Их общая стоимость превышает миллион долларов.
Кладоискателю удалось обнаружить после того, как он разгадал подсказку, которая была спрятана в стихотворении, вошедшем в автобиографическую книгу "Страсть погони" (The Thrill of the Chase). Фенн опубликовал ее в 2010 году, вскоре после того, как спрятал сундук в Скалистых горах.
Коллекционер признался, что сейчас испытывает смешанные чувства. С одной стороны, ему радостно, что клад наконец смогли отыскать. Вместе с тем, поиски завершились, и от этого немного грустно. Фенн в прошлом рассказывал, что прятал сокровища, чтобы побудить людей погрузиться в мир дикой природы. Он также хотел, чтобы они смогли испытать острые ощущения, охотясь за таинственным сундуком с драгоценностями, как это происходило в прошлых веках.
Ветеран Вьетнамской войны, бывший арт-дилер и коллекционер рассказал о том, что спрятал клад, в 2010 году в своей книге "Страсти погони". По словам Фенна, сокровища находятся в Скалистых горах, к северу от города Санта-Фе (штат Нью-Мексико), где он проживает. Сотни тысяч человек в последующие годы пытались найти сундук, не менее четырех из них погибли. Последний смертельный случай произошел в минувшем марте.
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