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На Аляске спасен турист, забравшийся в культовый ржавый автобус
00:42
Фото: kscopen.org
Спасатели пришли на помощь к 26-летнему туристу из Бразилии, который, как и множество других путешественников, захотел добраться до заброшенного автобуса. Место стало знаменитым после книги и одноименного фильма "В диких условиях", которые были посвящены истории погибшего в 1992 году путешественника Кристофера Маккэндлесса.
Спасатели выручили туриста, который совершал паломничество к заброшенному автобусу на Аляске. Бразилец успешно пересек реку Текланика по льду и оказался за пределами национального парка Денали, однако на обратном пути возникли проблемы, пишет The Star. Погода резко ухудшилась, а льда на реке почти не осталось. Поэтому бразилец не мог самостоятельно добраться до цивилизации. Молодого человека заметили военные, облетавшие местность на вертолете.
Ранее уже сотни людей посетили место, где в 1992 году погиб от истощения Кристофер Маккэндлесс, использовавший этот автобус в качестве пристанища. История туриста позднее стала основой для книги "В диких условиях", по которой сняли одноименный фильм.
Летом прошлого года там трагически погибла сыгравшая в фильме "Брестская крепость" Вероника Никонова. 24-летняя белоруска, проживавшая последнее время в Соединенных Штатах, отправилась на Аляску в свадебное путешествие. Девушка утонула, когда пыталась переправиться через реку Текланика, которая стала слишком бурной после прошедших ливней.
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