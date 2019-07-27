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На Аляске во время свадебного путешествия трагически погибла белорусская актриса Вероника Никонова
27.7.2019 21:17
Фото: vk.com
Сыгравшая в фильме "Брестская крепость" Вероника Никонова утонула, когда пыталась переправиться через реку Текланика.
24-летняя белоруска, проживавшая последнее время в Соединенных Штатах, отправилась на Аляску в свадебное путешествие, где пыталась добраться до заброшенного автобуса, в котором жил герой книги "В диких условиях".
Сведения о трагической гибели режиссера, которая стала известной и в России после съемок в фильме "Брестская крепость", подтвердили в МИД Беларуси. Как заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, сначала информация распространилась в американской прессе, а потом дипломаты смогли связаться с супругом Вероники Никоновой, активистом движения Legalize Belarus Петром Маркеловым, передает ТАСС.
Сейчас представители белорусской дипмиссии продолжают оказывать всю необходимую помощь родственниками погибшей, заявил Глаз.
Ника Никонова еще училась в школе, когда ее утвердили на роль дочери лейтенанта Кижеватова в исторической кинодраме "Брестская крепость". Позднее она окончила театральную школу, после чего снимала документальные фильмы. Некоторое время назад она уехала из Беларуси в Соединенные таты, где продолжила учебу в Нью-Йорке.
Совсем недавно Никонова вышла замуж. Вместе с супругом она отправилась на Аляску в свадебное путешествие, чтобы добраться до заброшенного автобуса. В нем жил и скончался Кристофер Маккэндлесс, о котором Джон Кракауэр писал в своей книге "В диких условиях".
Как рассказал Петр Маркелов, вода в реке поднялась из-за недавних дождей. В результате вошедшую в нее Нику унесло бурным течением. Супругу удалось вытащить ее на берег, однако она провела несколько минут под водой и скончалась. По словам мужа, он провел все реанимационные мероприятия - в течение двадцати минут делал массаж сердца и искусственное дыхание, но девушка не реагировала.
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