Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Аляске во время свадебного путешествия трагически погибла белорусская актриса Вероника Никонова

27.7.2019 21:17

Фото: vk.com



Сыгравшая в фильме "Брестская крепость" Вероника Никонова утонула, когда пыталась переправиться через реку Текланика.



24-летняя белоруска, проживавшая последнее время в Соединенных Штатах, отправилась на Аляску в свадебное путешествие, где пыталась добраться до заброшенного автобуса, в котором жил герой книги "В диких условиях".



Сведения о трагической гибели режиссера, которая стала известной и в России после съемок в фильме "Брестская крепость", подтвердили в МИД Беларуси. Как заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, сначала информация распространилась в американской прессе, а потом дипломаты смогли связаться с супругом Вероники Никоновой, активистом движения Legalize Belarus Петром Маркеловым, передает ТАСС.



Сейчас представители белорусской дипмиссии продолжают оказывать всю необходимую помощь родственниками погибшей, заявил Глаз.



Ника Никонова еще училась в школе, когда ее утвердили на роль дочери лейтенанта Кижеватова в исторической кинодраме "Брестская крепость". Позднее она окончила театральную школу, после чего снимала документальные фильмы. Некоторое время назад она уехала из Беларуси в Соединенные таты, где продолжила учебу в Нью-Йорке.



Совсем недавно Никонова вышла замуж. Вместе с супругом она отправилась на Аляску в свадебное путешествие, чтобы добраться до заброшенного автобуса. В нем жил и скончался Кристофер Маккэндлесс, о котором Джон Кракауэр писал в своей книге "В диких условиях".



Как рассказал Петр Маркелов, вода в реке поднялась из-за недавних дождей. В результате вошедшую в нее Нику унесло бурным течением. Супругу удалось вытащить ее на берег, однако она провела несколько минут под водой и скончалась. По словам мужа, он провел все реанимационные мероприятия - в течение двадцати минут делал массаж сердца и искусственное дыхание, но девушка не реагировала.



Автор: Злата Богатова

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