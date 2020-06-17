Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На снимках Титана найдены признаки свежих извержений

17.6.2020 18:16

Фото: tanikal.com



Возможные следы недавних извержений обнаружили ученые, изучая снимки Титана, передает ТАСС.



По данным специалистов, на спутнике Сатурна извергается не лава, как на нашей планете, а горячая вода, азот и метан.



Как стало известно, возможные следы недавних извержений вулканов исследователи обнаружили на фото северного полюса Титана. Материалы были получены благодаря зонду "Кассини". Изучая их, планетологи пришли к выводу, что недра спутника Сатурна могут оказаться гораздо более активны, чем считалось прежде.



Своими предположениями ученые поделились в отчете, который опубликован Journal of Geophysical Research: Planets. В статье отмечается, что выявленные учеными "структуры расположены рядом с метановыми озерами". Следы, обнаруженные на северном полюсе Титана, могут считаться относительно недавними. Они свидетельствуют о том, что "вулканы Титана продолжают извергаться".



Как пояснил один из участников исследования, астроном из Планетологического института в Тусоне (США) Чарльз Вуд, вероятно, основным движущим механизмом извержений вулканов Титана может быть метан и азот либо другие летучие вещества.



Титан является крупнейшим спутником Сатурна. Своими размерами, массой и внешним видом он близок к каменистым планетам Солнечной системы, а с точки зрения климата и геологии похож на Землю.



Ранее ученые насчитали в Млечном Пути до 36 внеземных цивилизаций. Однако они расположены так далеко, что пока технологии не позволяют их засечь.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 262

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17.6.2020 10:53 Глава ВОЗ назвал «научным прорывом» британское исследование о лечении COVID-19

Глава ВОЗ назвал «научным прорывом» британское исследование о лечении COVID-19 15.6.2020 22:17 Ученые насчитали в Млечном Пути до 36 внеземных цивилизаций

Ученые насчитали в Млечном Пути до 36 внеземных цивилизаций 12.6.2020 11:57 В Сети высмеяли внешний вид PlayStation 5

В Сети высмеяли внешний вид PlayStation 5 7.6.2020 00:02 Telegram восстановили после масштабного сбоя

Telegram восстановили после масштабного сбоя 5.6.2020 20:45 Пациенты с COVID-19 будут бесплатно получать «Авифавир»