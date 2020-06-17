|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На снимках Титана найдены признаки свежих извержений
17.6.2020 18:16
Фото: tanikal.com
Возможные следы недавних извержений обнаружили ученые, изучая снимки Титана, передает ТАСС.
По данным специалистов, на спутнике Сатурна извергается не лава, как на нашей планете, а горячая вода, азот и метан.
Как стало известно, возможные следы недавних извержений вулканов исследователи обнаружили на фото северного полюса Титана. Материалы были получены благодаря зонду "Кассини". Изучая их, планетологи пришли к выводу, что недра спутника Сатурна могут оказаться гораздо более активны, чем считалось прежде.
Своими предположениями ученые поделились в отчете, который опубликован Journal of Geophysical Research: Planets. В статье отмечается, что выявленные учеными "структуры расположены рядом с метановыми озерами". Следы, обнаруженные на северном полюсе Титана, могут считаться относительно недавними. Они свидетельствуют о том, что "вулканы Титана продолжают извергаться".
Как пояснил один из участников исследования, астроном из Планетологического института в Тусоне (США) Чарльз Вуд, вероятно, основным движущим механизмом извержений вулканов Титана может быть метан и азот либо другие летучие вещества.
Титан является крупнейшим спутником Сатурна. Своими размерами, массой и внешним видом он близок к каменистым планетам Солнечной системы, а с точки зрения климата и геологии похож на Землю.
Ранее ученые насчитали в Млечном Пути до 36 внеземных цивилизаций. Однако они расположены так далеко, что пока технологии не позволяют их засечь.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|