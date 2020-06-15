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Ученые насчитали в Млечном Пути до 36 внеземных цивилизаций


15.6.2020 22:17
Ученые насчитали в Млечном Пути до 36 внеземных цивилизацийФото: livejournal.com

В нашей Галактике должно иметься по меньшей мере "несколько дюжин цивилизаций, если на развитие каждой из них уходит около пяти миллиардов лет", – считает профессор Ноттингемского университета (Великобритания) Кристофер Конселис.

Один из авторов работы пояснил, что они расположены так далеко, что пока технологии не позволяют их засечь.

Сегодняшний уровень развития не позволяет засечь внеземные цивилизации, которые могут существовать в Млечном Пути. Вместе с тем, они действительно есть, как показывают расчеты, при которых учитывались характер химической эволюции Вселенной и типичная скорость развития все более сложных форм жизни.

Отчет с результатами этого исследования опубликован в Astrophysical Journal, передает ТАСС.

Как пояснил Кристофер Конселис, ученые пытались применить "принципы теории эволюции в космических масштабах". По словам британского профессора, свои расчеты исследователи назвали "астробиологическим пределом Коперника".

Специалисты использовали уравнение, позволяющее вычислить не только число внеземных цивилизаций, которые существуют в нашей Галактике, но и прикинуть возможность контакта с ними. Формулу примерно полвека назад смог создать астроном из Соединенных Штатов Фрэнк Дрейк. Согласно его расчетам, люди обязательно встретятся когда-нибудь с инопланетным разумом.

Ранее ученые сделали попытку объяснить необычный наклон орбиты одного из его спутников, Деймоса, к экватору Красной планеты. Исследователи полагают, что древний Марс мог иметь кольцо из пыли и газа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

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