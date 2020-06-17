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Женская сеть myJulia.ru
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Барбара Стрейзанд сделала щедрый подарок 6-летней дочери Джорджа Флойда
17.6.2020 13:23
Фото: mylove.ru
Акции студии Disney и два своих раритетных альбома, выпущенные в 60-х годах, подарила американская певица Барбара Стрейзанд подарила шестилетней дочери Джорджа Флойда.
О случившемся Джианна сообщила на странице в Instagram.
Американская певица Барбара Стрейзанд стала одной из многих звезд, которые уже выразили внимание девочке. Ранее рэп-артист Канье Уэст не только сделал пожертвование родственникам афроамериканца, погибшего от рук полицейского в Миннеаполисе, но и открыл фонд. Собранные средства в будущем позволят Джианне получить образование.
Около недели назад Джорджа Флойда похоронили в техасском Хьюстоне. Церемония, на которой родственники покойного появились в белой одежде, транслировалась онлайн. Семья приняла решение выбрать для похорон золотой гроб.
Несмотря на протесты, охватившие Соединенные Штаты после трагической смерти Флойда и распространившиеся в других странах, от рук американских полицейских продолжают погибать люди.
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