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В США похоронили погибшего от рук полиции афроамериканца Флойда


00:12
В США похоронили погибшего от рук полиции афроамериканца ФлойдаФото: axar.az

В техасском Хьюстоне состоялась церемония похорон Джорджа Флойда, который в конце мая погиб после удушающего приема полицейского в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Семья афроамериканца приняла решение похоронить его в родном городе.

Как передает телевизионный канал CNN, траурная церемония проходила в церкви The Fountain of Praise. Службу, на которой родственники Джорджа Флойда появились в белой одежде, транслировали онлайн.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что на похоронах намерены выступить кандидат в президенты Соединенных Штатов и бывший вице-президент Джо Байден, мэр Хьюстона Сильвестр Тернер и ряд других официальных лиц.

Надгробную речь произнес активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник Альфред Чарльз Шарптон-младший, который при бывшем американском президенте Бараке Обаме являлся советником Белого дома.

После церковной службы останки Флойда в сопровождении сотрудников департамента полиции Хьюстона привезли на кладбище Houston Memorial Gardens, расположенное в городе Перленд. Погибшего мужчину похоронят рядом с его матерью.

46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который в прошлом уже имел проблемы с законом, полицейские Миннеаполиса пытались задержать 25 мая. Один из офицеров долгое время давил на шею мужчины, закованного в наручники коленом, игнорируя жалобы подозреваемого. В результате Флойд в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где вскоре умер.

Несмотря на извинения властей и арест полицейского, подозреваемого в непредумышленном убийстве, Соединенные Штаты охватила волна протестных акций. Солидарность с митингующими также выражали в других странах.

Как сообщалось ранее, на фоне последних событий вандалы вновь повредили звезду американского президента Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

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