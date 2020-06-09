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В США похоронили погибшего от рук полиции афроамериканца Флойда
00:12
Фото: axar.az
В техасском Хьюстоне состоялась церемония похорон Джорджа Флойда, который в конце мая погиб после удушающего приема полицейского в Миннеаполисе (штат Миннесота).
Семья афроамериканца приняла решение похоронить его в родном городе.
Как передает телевизионный канал CNN, траурная церемония проходила в церкви The Fountain of Praise. Службу, на которой родственники Джорджа Флойда появились в белой одежде, транслировали онлайн.
Ранее американские СМИ сообщили о том, что на похоронах намерены выступить кандидат в президенты Соединенных Штатов и бывший вице-президент Джо Байден, мэр Хьюстона Сильвестр Тернер и ряд других официальных лиц.
Надгробную речь произнес активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник Альфред Чарльз Шарптон-младший, который при бывшем американском президенте Бараке Обаме являлся советником Белого дома.
После церковной службы останки Флойда в сопровождении сотрудников департамента полиции Хьюстона привезли на кладбище Houston Memorial Gardens, расположенное в городе Перленд. Погибшего мужчину похоронят рядом с его матерью.
46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который в прошлом уже имел проблемы с законом, полицейские Миннеаполиса пытались задержать 25 мая. Один из офицеров долгое время давил на шею мужчины, закованного в наручники коленом, игнорируя жалобы подозреваемого. В результате Флойд в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где вскоре умер.
Несмотря на извинения властей и арест полицейского, подозреваемого в непредумышленном убийстве, Соединенные Штаты охватила волна протестных акций. Солидарность с митингующими также выражали в других странах.
Как сообщалось ранее, на фоне последних событий вандалы вновь повредили звезду американского президента Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда.
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