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В Атланте против протестующих применили слезоточивый газ


14.6.2020 12:50
В Атланте против протестующих применили слезоточивый газФото: googleusercontent.com

Полиция американского города Атланта в штате Джорджия начала использовать спецсредства для разгона протестующих. Силовики применили слезоточивый газ против митингующих, которые вышли на улицы после гибели от рук стражей порядка еще одного афроамериканца, сообщает телевизионный канал CNN.

Как стало известно, в Атланте проходят массовые акции протеста после гибели темнокожего Рийшарда Брукса. Мужчина получил смертельное ранение в ходе задержания.

По данным американских СМИ, полицейские начали применять слезоточивый газ после того, как несколько десятков человек перекрыли дорожную магистраль. Протестующие также разбивали стекла в кафе, около которого случилось ЧП.

Ранее в Соединенных Штатах манифестанты снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно, установленный в Нью-Орлеане. Демонтировав бюст выдающегося политика и бизнесмена, вандалы протащили его по улицам города, после чего выбросили в реку.

После случившегося полиция задержала водителя грузовика, который вез бюст к реке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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