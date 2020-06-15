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Глава ВОЗ назвал «научным прорывом» британское исследование о лечении COVID-19
10:53
Фото: prozhelezu.ru
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус оценил как "научный прорыв" результаты клинических испытаний, проводившихся в Великобритании.
Ученые выясняли, насколько эффективным для лечения пациентов с COVID-19 может оказаться стероид дексаметазона.
Как показали результаты исследований, этот препарат смог значительно снизить риск смертности среди пациентов, которые были подключены ИВЛ. Назвав полученные британскими специалистами выводы "научным прорывом", Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что в ВОЗ сейчас ожидают детальный отчет об эффективности этого лекарственного средства.
Ранее ученые установили, что в Пекине сейчас распространяется более заразный штамм коронавируса, чем тот, который ранее появился в Ухане. Специалисты пришли к выводу, что в китайской столице появился именно "европейский" штамм SARS-CoV-2. По словам вирусолога Уханьского университета Чжаньцю Яна, за последние четыре дня в Пекине было зафиксировано такое же количество инфицированных, как в Ухане за две недели после начала тестирования.
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