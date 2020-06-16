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В Пекине распространяется более заразный штамм коронавируса
16.6.2020 12:06
Фото: smi2.net
Возбудитель, вызвавший вспышку коронавирусной инфекции в Пекине, может оказаться более заразным, чем тот, который распространялся ранее в Ухане.
Ученые пришли к выводу, что в китайской столице появился именно "европейский" штамм SARS-CoV-2, передает ТАСС.
По мнению вирусолога Уханьского университета Чжаньцю Яна, интервью с которым опубликовано Global Times, в Пекине распространяется новая разновидность коронавирусной инфекции. В сравнении с возбудителем, который вызвал эпидемию в Ухане, она может оказаться гораздо более заразной.
Ученый пояснил, что за последние четыре дня в Пекине было зафиксировано такое же количество инфицированных, как в Ухане за две недели после начала тестирования.
Чжаньцю Ян отметил, что выявленный в китайской столице возбудитель схож со штаммом, который ранее начал распространяться на территории стран Европы. Вероятно, именно оттуда он и попал в КНР, считает вирусолог.
Различные генотипы коронавируса способны сделать менее эффективной вакцину и даже свести на нет ее действие, добавил ученый. По его словам, нужно создавать средство, которое будет одинаково эффективным против вирусов, выявленных как в Китае, так и в Европе. Вирусолог признал, что это еще более затрудняет разработку вакцины.
Ранее ученые назвали животное, которое может стать в будущем источником следующего коронавируса.
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