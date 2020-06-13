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В Пекине убрали из продажи лосось из-за вспышки коронавируса
13.6.2020 14:19
Фото: livejournal.com
В столице КНР руководство целого ряда сетевых супермаркетов, включая Carrefour, Hair и Material Beauty приняло решение изъять из продажи лосось.
Как пишут местные СМИ, мероприятия проводились в срочном порядке в связи со вспышкой COVID-19 на одном из оптовых рынков Пекина.
Ранее на оптовом рынке "Синьфади" в столичном районе Фэнтай выявили коронавирус. Уточнялось, что возбудитель обнаружили на доске, предназначенной для обработки импортированного лосося. Вскоре после этого рыба была практически полностью изъята из продажи в местных супермаркетов.
По мнению вирусологов, через лосось, как и морепродукты, возбудитель COVID-19 передаваться не может. Вместе с тем, коронавирус может оставаться на поверхности продуктов.
Как заявил и.о. главы района Чу Цзюньвэй, коронавирусная инфекция подтвердилась у пяти человек, работающих на указанном рынке. В ближайшее время тестирование проведут всем, кто трудится на территории "Синьфади", а это около 10 тыс. человек.
В одном из районов Пекина из-за вспышки COVID-19 на оптовом рынке объявили "режим военного времени".
По последним данным, в мире коронавирус был выявлен уже у 7 620 750 человек, скончались 424 775 пациентов. Первое место по количеству смертей среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, занимают Соединенные Штаты - жертвами заболевания стали 114 613 человек. В общей сложности заболевание выявили у более чем двух миллионов жителей страны. На второе место по количеству инфицированных (более 828 тыс. человек) и числу умерших (41 828) вышла Бразилия.
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