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Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса
13.6.2020 10:05
Фото: rollingstone.com
Латиноамериканское государство опередило Великобританию и сейчас по числу умерших пациентов с коронавирусом уступает лишь Соединенным Штатам.
Судя по статистике, которую продолжает вести американский университет Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Бразилии скончались уже 41 828 зараженных COVID-19.
Великобритания, где за период с начала пандемии было зафиксировано 41 566 летальных исходов, занимает третью строку печального списка.
Первое место по количеству смертей среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, занимают Соединенные Штаты - жертвами заболевания стали уже 114 613 человек. В общей сложности заболевание выявили у более чем двух миллионов жителей страны.
Бразилия также занимает второе место по количеству инфицированных - в стране заболели коронавирусом более 828 тыс. человек. Третья строка - у России, в нашей стране зафиксировано свыше 511,4 тыс. случаев заражения.
По всему миру коронавирус был выявлен у 7 620 750 человек, скончались 424 775 пациентов.
Ранее в одном из районов Пекина из-за вспышки COVID-19 на оптовом рынке объявили "режим военного времени". Местные власти собираются проверить на коронавирус около 10 тыс. человек, работающих на рынке.
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