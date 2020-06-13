Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В одном из районов Пекина из-за вспышки COVID-19 объявили «режим военного времени»

13.6.2020 08:58

Фото: vk.com



В пределах сразу одиннадцати микрорайонов района Фэнтай китайской столицы был объявлен "режим военного времени", передает агентство "Интерфакс".



Причиной этого стала вспышка коронавирусной инфекции, выявленная на одном из рынков Пекина.



Как стало известно, заболевание подтвердилось сразу у пяти работников оптового рынка "Синьфади", который находится в районе Фэнтай, рассказал журналистам и.о. главы местной администрации Чу Цзюньвэй.



Сейчас жителей ряда микрорайонов обязали строго соблюдать самоизоляцию, они пока не могут даже покидать свои дома. Власти заявили, что уже предпринимают меры по обеспечению людей продовольствием и товарами первой необходимости. В этих целях также предполагается мобилизовать волонтеров.



Зараженных коронавирусом на крупном оптовом рынке "Синьфади" пекинского района Фэнтай выявили накануне, 12 июня. Диагноз был лабораторно подтвержден у нескольких человек. После этого местные власти объявили, что тестирование пройдут все 10 тысяч работников рынка.



В китайских СМИ уточняется, что возбудитель также был выявлен на доске, которая использовалась для разделки импортного лосося.



Предполагается, что помимо "Синьфади", где сейчас проводят тщательную санитарную обработку, на время будут закрыты еще пять оптовых рынков Пекина.



Автор: Злата Богатова

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