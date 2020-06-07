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Женская сеть myJulia.ru
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В Сети высмеяли внешний вид PlayStation 5
11:57
Фото: Sony
Пользователи Сети неоднозначно восприняли внешний вид консоли PlayStation 5, который был презентован Sony накануне, 11 июня.
Потенциальные покупатели начали сравнивать новинку с кофеваркой, вентилятором и даже утиным клювом.
Накануне компания Sony представила консоль следующего поколения PlayStation 5. Приставка создана в преимущественно белом цвете и имеет посередине черную вставку, пишет "Газета.ру". Геймпад выполнен в том же цветовом оформлении.
Обновленный дизайн вызвал в Сети смешанные чувства. Некоторые потенциальные покупатели отреагировали благосклонно: по их мнению, новинка может удачно вписаться в современный интерьер.
Однако многие начали высмеивать форму PlayStation 5. Как отмечают пользователи, при первом взгляде на приставку у них возникли ассоциации с вентилятором, кофеваркой и даже утиным клювом.
Ранее предполагалось, что новинку официально презентуют 4 июня. За несколько дней до этой даты в Соединенных Штатах начались массовые протестные акции, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Возможно, поэтому компания объявила о переносе премьеры.
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