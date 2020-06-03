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В пригороде Чикаго во время беспорядков погибли два человека
3.6.2020 02:07
Фото: deon.pl
По меньшей мере два человека стали жертвами беспорядков, которые продолжаются в населенном пункте Сисеро в штате Иллинойс.
Как передает Associated Press, полицейские задержали свыше пятидесяти участников протестных акций. Какие-либо подробности инцидента, в результате которого погибли два человека, пока не приводятся.
На территории штата Иллинойс в подавлении протестов сейчас задействовано свыше шестисот силовиков, в том числе, более двухсот нацгвардейцев. В девяти округах местные власти объявили о введении режима ЧС.
Ранее режим ЧП также объявила администрация Вашингтона. В американской столице, как и многих других городах Соединенных Штатов не утихают протесты. Стихийные массовые митинги, начавшиеся после убийства полицейским темнокожего жителя Миннесоты, повсеместно перерастают в погромы и поджоги.
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