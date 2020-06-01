ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые хотят накормить голодающих тараканьим «молоком»
Ученые хотят накормить голодающих тараканьим «молоком»
В США российские соотечественники защитили от мародеров русский ресторан
 В США российские соотечественники защитили от мародеров русский ресторан
МИД: Более 25 тыс. россиян, остающихся из-за пандемии за рубежом, хотят вернуться на родину
МИД: Более 25 тыс. россиян, остающихся из-за пандемии за рубежом, хотят вернуться на родину
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В США российские соотечественники защитили от мародеров русский ресторан В США российские соотечественники защитили от мародеров русский ресторан
В России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавирусаВ России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавируса
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от пневмонииМитрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от пневмонии
Путин провел телефонные переговоры с ТрампомПутин провел телефонные переговоры с Трампом
В Татарстане задержан подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчикаВ Татарстане задержан подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США российские соотечественники защитили от мародеров русский ресторан


21:26
В США российские соотечественники защитили от мародеров русский ресторанФото: facebook.com / Ike Gazaryan

В американском городе Сан-Диего российские соотечественники, вооружившись, встали на защиту русского ресторана от мародеров.

Люди откликнулись на призыв владельца заведения Pushkin Russian Restaurant Айка Газаряна, передает РЕН ТВ.

В Сети распространились видео- и фотоматериалы, на которых запечатлены россияне с ружьями, вставшие на защиту русского ресторана в калифорнийском городе Сан-Диего. Российские соотечественники откликнулись на призыв владельца заведения Pushkin Russian Restaurant Айка Газаряна, когда толпы протестующих начали приближаться к его району.

Судя по опубликованным кадрам, участники беспорядков проходят мимо, увидев стоящих у заведения вооруженных мужчин. По словам Газаряна, он и его единомышленники просто защищают русский ресторан, не проявляя никакой агрессии к тем, кто следует по улице. Владелец заведения отметил, что у дверей сейчас стоят "десять русских и крепких парней" с оружием. Ресторатор опубликовал в соцсети фото, на котором запечатлены мужчины в ушанках и даже кокошниках.

Соединенные Штаты в последние дни охватила волна беспорядков, начавшихся из-за произвола полиции. Участники акций протеста выходят на улицы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, смертельно травмированного во время задержания. Стихийные митинги повсеместно превращаются в погромы и беспорядки, протестующие провоцируют стычки с силовиками.

По всей стране арестовано уже около двух тысяч участников беспорядков. Среди митингующих, которых сейчас продолжает задерживать полиция, ранее оказалась 25-летняя дочь мэра Нью-Йорка Чиара де Блазио.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Ученые хотят накормить голодающих тараканьим «молоком»Ученые хотят накормить голодающих тараканьим «молоком»
Японца, устроившего поджог студии Kyoto Animation, арестовали сразу после выписки из больницыЯпонца, устроившего поджог студии Kyoto Animation, арестовали сразу после выписки из больницы
Комары-переносчики лихорадки Зика заполонили опустевшую ИбицуКомары-переносчики лихорадки Зика заполонили опустевшую Ибицу
В СБ ООН не поддержали идею Британии и США обсудить ГонконгВ СБ ООН не поддержали идею Британии и США обсудить Гонконг
В Афганистане при атаке боевиков погибли семеро полицейскихВ Афганистане при атаке боевиков погибли семеро полицейских

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru