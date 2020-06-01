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В США российские соотечественники защитили от мародеров русский ресторан
21:26
Фото: facebook.com / Ike Gazaryan
В американском городе Сан-Диего российские соотечественники, вооружившись, встали на защиту русского ресторана от мародеров.
Люди откликнулись на призыв владельца заведения Pushkin Russian Restaurant Айка Газаряна, передает РЕН ТВ.
В Сети распространились видео- и фотоматериалы, на которых запечатлены россияне с ружьями, вставшие на защиту русского ресторана в калифорнийском городе Сан-Диего. Российские соотечественники откликнулись на призыв владельца заведения Pushkin Russian Restaurant Айка Газаряна, когда толпы протестующих начали приближаться к его району.
Судя по опубликованным кадрам, участники беспорядков проходят мимо, увидев стоящих у заведения вооруженных мужчин. По словам Газаряна, он и его единомышленники просто защищают русский ресторан, не проявляя никакой агрессии к тем, кто следует по улице. Владелец заведения отметил, что у дверей сейчас стоят "десять русских и крепких парней" с оружием. Ресторатор опубликовал в соцсети фото, на котором запечатлены мужчины в ушанках и даже кокошниках.
Соединенные Штаты в последние дни охватила волна беспорядков, начавшихся из-за произвола полиции. Участники акций протеста выходят на улицы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, смертельно травмированного во время задержания. Стихийные митинги повсеместно превращаются в погромы и беспорядки, протестующие провоцируют стычки с силовиками.
По всей стране арестовано уже около двух тысяч участников беспорядков. Среди митингующих, которых сейчас продолжает задерживать полиция, ранее оказалась 25-летняя дочь мэра Нью-Йорка Чиара де Блазио.
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