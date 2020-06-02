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В США протестующие начали грабить и поджигать церкви
2.6.2020 00:23
Фото: vk.com
В ряде американских городов, включая столицу Соединенных Штатов - Вашингтон - подверглись нападению церкви. Храмы были разграблены и сожжены участниками протестных акций, которые уже несколько дней не прекращаются по всей стране, стремительно перерастая в погромы и беспорядки.
Как сообщает Washington Examiner, вечером минувшего воскресенья, 31 мая, митингующие атаковали историческую церковь Святого Иоанна, которая расположена прямо за Белым домом. Участники протестов устроили перед зданием костер, после чего огонь перекинулся на подвальные помещения храма и соседнее здание, которое принадлежит церкви.
Отмечается, что полицейские смогли разогнать толпу вскоре после начала возгорания.
По данным американских СМИ, незадолго до пожара представители церкви выразили солидарность с теми, кто вышел на улицы после трагической гибели Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в больнице после того, как полицейский смертельно травмировал его во время задержания.
Ранее среди митингующих, которых сейчас продолжает задерживать полиция по всем США, оказалась 25-летняя дочь мэра Нью-Йорка Чиара де Блазио.
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