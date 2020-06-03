|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Джоан Роулинг запускает конкурс детских рисунков для своей новой книги
3.6.2020 00:40
Фото: haqqin.az
Британская писательница Джоан Роулинг объявила о конкурсе детских рисунков.
Лучшие из присланных работ позднее будут использованы как иллюстрации для ее книги "Икабог", написала в своем микроблоге в Twitter автор "Гарри Поттера".
Как рассказала Джоан Роулинг, к ней пришла мысль о том, как было бы здорово, если бы рисунки для ее новой книги были созданы детьми. По словам писательницы, "в это странное и трудное время" многие, в том числе, и дети, остаются в изоляции и нуждаются в отвлечении. Поэтому было бы замечательно, если бы ребята "проиллюстрировали эту историю".
Роулинг будет каждую неделю публиковать главы из своей новой книги. Писательница обратилась к родителям с просьбой публиковать рисунки их детей к этим главам с хэштегом #TheIckabog. Предполагается, что книга будет выпущена в ноябре, и в качестве иллюстраций в ней появятся именно творения участников конкурса.
Автор "Гарри Поттера" пояснила, что давно собиралась начать работу над книгой "Икабог". Но лишь сейчас, в период "пандемии и самоизоляции", она вернулась к истории, на которой выросли ее младшие дети.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|