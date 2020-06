Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Джоан Роулинг запускает конкурс детских рисунков для своей новой книги

3.6.2020 00:40

Фото: haqqin.az



Британская писательница Джоан Роулинг объявила о конкурсе детских рисунков.



Лучшие из присланных работ позднее будут использованы как иллюстрации для ее книги "Икабог", написала в своем микроблоге в Twitter автор "Гарри Поттера".



Как рассказала Джоан Роулинг, к ней пришла мысль о том, как было бы здорово, если бы рисунки для ее новой книги были созданы детьми. По словам писательницы, "в это странное и трудное время" многие, в том числе, и дети, остаются в изоляции и нуждаются в отвлечении. Поэтому было бы замечательно, если бы ребята "проиллюстрировали эту историю".



Роулинг будет каждую неделю публиковать главы из своей новой книги. Писательница обратилась к родителям с просьбой публиковать рисунки их детей к этим главам с хэштегом #TheIckabog. Предполагается, что книга будет выпущена в ноябре, и в качестве иллюстраций в ней появятся именно творения участников конкурса.



Автор "Гарри Поттера" пояснила, что давно собиралась начать работу над книгой "Икабог". Но лишь сейчас, в период "пандемии и самоизоляции", она вернулась к истории, на которой выросли ее младшие дети.



Автор: Злата Богатова

