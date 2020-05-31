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Экипаж Crew Dragon добрался до МКС


31.5.2020 21:12
Экипаж Crew Dragon добрался до МКСФото: fruugo.com

Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен после успешной стыковки американского космического корабля Crew Dragon, перешли на Международную космическую станцию, сообщает NASA.

Отмечается, что стыковка с МКС в автоматическом режиме произошла примерно на десять минут раньше, чем предполагалось.

Станция в этот момент находилась над Северным Китаем и Монголией. В общей сложности продолжительность полета до МКС, как и сообщалось ранее, составила около девятнадцати часов.

Накануне в Соединенных Штатах произвели запуск первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon. Первоначально старт планировался на 27 мая, но за несколько минут до предполагаемого вылета был перенесен из-за неблагоприятных метеорологических условий.

За процессом запуска с мыса Канаверал ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту американский космический корабль Crew Dragon, наблюдал американский президент Дональд Трамп. Старт был осуществлен в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Москве).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 235

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