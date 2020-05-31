|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Экипаж Crew Dragon добрался до МКС
31.5.2020 21:12
Фото: fruugo.com
Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен после успешной стыковки американского космического корабля Crew Dragon, перешли на Международную космическую станцию, сообщает NASA.
Отмечается, что стыковка с МКС в автоматическом режиме произошла примерно на десять минут раньше, чем предполагалось.
Станция в этот момент находилась над Северным Китаем и Монголией. В общей сложности продолжительность полета до МКС, как и сообщалось ранее, составила около девятнадцати часов.
Накануне в Соединенных Штатах произвели запуск первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon. Первоначально старт планировался на 27 мая, но за несколько минут до предполагаемого вылета был перенесен из-за неблагоприятных метеорологических условий.
За процессом запуска с мыса Канаверал ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту американский космический корабль Crew Dragon, наблюдал американский президент Дональд Трамп. Старт был осуществлен в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Москве).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|