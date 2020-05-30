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В США запустили первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon
30.5.2020 23:09
Фото: donyayema.info
В Соединенных Штатах осуществили запуск первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon.
Ранее старт планировался на 27 мая, но за несколько минут до предполагаемого вылета был перенесен из-за неблагоприятных метеорологических условий.
С мыса Канаверал запустили ракету Falcon 9, которая должна вывести на орбиту американский космический корабль Crew Dragon. Мероприятие посетил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.
На борту корабля, созданного компанией SpaceX, находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен. В 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Москве) они отправились в экспедицию в направлении МКС. Предполагается, что они достигнут станции примерно через девятнадцать часов.
Как заявили в NASA, после того, как успешно отделилась первая ступень корабля, Crew Dragon был успешно выведен на орбиту.
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