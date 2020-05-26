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Запуск космического корабля Crew Dragon не состоялся из-за погоды
00:02
Фото: donyayema.info
В Соединенных Штатах по причине неблагоприятных погодных условий было решено отложить запуск космического корабля Crew Dragon, передает ТАСС.
О том, что пуск переносится, объявили за семнадцать минут до планируемого старта.
Трансляцию с места событий вела компания SpaceX. Предполагалось, что на борту американского космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) отправятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен.
В качестве следующего окна старта руководитель полета назвал 30 мая в 15:22 по времени восточного побережья США (22:22 по Москве).
В компании позже пояснили, что решение о переносе запуска было принято руководителем полета в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Глава NASA Джим Брайденстайн, прокомментировав случившееся, подчеркнул, что запуск Crew Dragon к МКС должен являться максимально безопасным для членов экипажа космического корабля.
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