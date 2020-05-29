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Принц Гарри начал просить деньги у отца
29.5.2020 14:12
Фото: sputnik.by
Принцу Гарри пришлось обратиться к отцу с просьбой о финансовой поддержке, пишут британские СМИ.
Как оказалось, дела внука королевы Елизаветы II и его супруги Меган Маркл пока идут не так хорошо, как бы хотелось паре.
По данным Daily Mail, у герцога и герцогини Сассексских на сегодняшний день пока еще нет источников стабильного дохода. Учитывая, что глава молодой семьи не трудоустроен, да и его жене не поступают достаточно выгодные предложения о съемках, принцу Гарри пришлось обратиться к отцу за помощью.
Со ссылкой на источники в близком окружении пары уточняется, что охрану своего сына и его семьи сейчас оплачивает именно принц Чарльз Уэльский.
Напомним, в начале этого года принц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя полномочия членов королевской семьи. Вскоре появились сведения о том, что в Скотланд-Ярде изменят режим обеспечения охраны внука королевы, его супруги и ребенка, как только они откажутся от привилегий.
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