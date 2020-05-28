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Трубоукладчик «Газпрома» вернулся в германский порт Мукран
00:47
Фото: molodeznoe.tv
Судно, которое способно участвовать в строительстве "Северного потока - 2", вновь находится в порту Мукран на севере ФРГ. Как пояснили ранее представители компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG, предназначенные для создания газопровода трубы остаются на хранении на терминале.
Трубоукладчик "Академик Черский" возвратился в порт Мукран, который располагается в северной части Германии, передает ТАСС. В этом городе находится логистический терминал, задействованный в строительстве газопровода.
Судя по данным порталов, которые занимаются отслеживанием судов, ранее "Академик Черский" покинул порт Мукран, взяв курс на юго-восток. Затем судно, которое ранее глава российского энергетического ведомства Александр Новак называл вероятным достройщиком "Северного потока - 2", остановилось в заливе Прорер Вик напротив Бинца.
Как сообщалось ранее, в середине мая Федеральное сетевое агентство Германии отказало оператору строительства "Северного потока-2" в выведении газопровода из-под норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Незадолго до этого в правительстве ФРГ Германии заявили, что положительно относятся к "Северному потоку - 2". Как подчеркивали в Бундестаге, речь прежде всего идет о коммерческом проекте, поэтому германские власти намерены продолжать оказание политической поддержки компаниям, которые задействованы в его осуществлении.
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