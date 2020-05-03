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Власти Германии вступились за «Северный поток-2»
15:03
Фото: ekspres.net
В правительстве Германии заявили, что положительно относятся к "Северному потоку - 2", передает ТАСС.
В бундестаге выразили намерение в будущем продолжать оказывать политическую поддержку компаниям, которые участвуют в этом проекте.
Как и прежде правительство ФРГ положительно относится к проекту "Северный поток - 2", рассчитывая на его успешное завершение, указано в официальном ответе кабмина на соответствующий запрос фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге. Текст документа был размещен сегодня на портале германского парламента.
В документе подчеркивается, что с точки зрения кабмина речь в данном случае прежде всего идет о коммерческом проекте. Правительство ФРГ пока не располагает информацией о том, как проект реализуют технически, однако оно исходит из того, что "Северный поток - 2" будет завершен. Пока же правительство Германии намерено продолжать оказание политической поддержки компаниям, которые задействованы в осуществлении данного проекта.
В Берлине не разделяют мнение о том, что замедление темпов строительства трубопровода может представлять угрозу энергобезопасности ФРГ. Имеющаяся в стране инфраструктура достаточно диверсифицирована и способна обеспечить снабжение энергоресурсами на период приостановки.
Кроме того, представители руководство ФРГ вновь указали, что принципиально отвергают экстерриториальные санкции Соединенных Штатов в отношении "Северного потока - 2". При этом в Берлине не собираются выставлять американским властям счета за замедление реализации проекта.
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