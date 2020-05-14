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В Германии отказали «Северному потоку-2»
13:28
Фото: ekspres.net
Федеральное сетевое агентство Германии отказало оператору строительства "Северного потока-2", в выведении газопровода из-под норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора, касающееся решения по компании Nord Stream 2 AG.
Как указано в тексте, на сегодняшний день ни одного государство ЕС не разделяет аргументы оператора "Северного потока - 2". По мнению Nord Stream 2 AG, проект вполне можно считать завершенным и потому освободить из-под правил обновленной Газовой директивы Евросоюза.
Федеральное сетевое агентство ФРГ информирует также, что к понятию "завершение" в данном случае подходит "со строительно-технической точки зрения". Компания Nord Stream 2 AG, отмечается в заявлении, может обратиться в суд, чтобы в установленном порядке обжаловать это решение.
Напомним, лишь несколько дней назад в правительстве Германии заявили, что положительно относятся к "Северному потоку - 2". В бундестаге В документе подчеркивали, что с точки зрения кабмина речь прежде всего идет о коммерческом проекте, и правительство Германии намерено продолжать оказание политической поддержки компаниям, которые задействованы в его осуществлении.
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