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Организаторы не хотят отменять или переносить кинофестиваль в Венеции
06:45
Фото: vk.com
Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, сроки проведения Венецианского кинофестиваля меняться не будут.
Соответствующее заявление сделал губернатор Венеции Лука Дзайя, пишет издание Variety.
По словам губернатора, киносмотр предполагается провести, как и планировалось ранее, в период с 2 по 12 сентября. Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности будут предприняты специальные меры безопасности, заявил Лука Дзайя.
Организаторы также приняли решение о том, что из-за эпидемиологической обстановки стоит изменить формат мероприятия. Однако более подробно Дзайя пока об этом говорить не стал.
В прошлом году Венецианский кинофестиваль проходил в сентябре 2019 года. Главный приз тогда получила картина Тодда Филлипса "Джокер".
Ранее из-за коронавирусной инфекции пришлось отменить Каннский кинематографический фестиваль и перенести на следующий год две биеннале в Венеции — архитектурную и современного искусства. Кроме того, были отменены или перенесены множество других мероприятий, в том числе, бал Института костюма Met Gala.
В некоторых странах уже начали постепенно отменять ограничения, введенные ранее из-за пандемии. В частности, в Израиле открылся Храм Гроба Господня. При этом многие культурные учреждения, включая театры и музеи, из-за карантинных мер оказались в очень сложном положении.
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