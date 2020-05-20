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В этом году не будет проводиться бал Института костюма Met Gala
20.5.2020 16:34
Фото: avax.news
Бал Института костюма Met Gala проводится с 1948 года
Первоначально предполагалось, что ежегодное мероприятие состоится 4 мая.
В марте, когда по миру начал распространяться коронавирус, организаторы сообщили о переносе бал Института костюма Met Gala, передает ТАСС.
О том, что в 2020 году крупнейший художественный музей Соединенных Штатов - Метрополитен - не будет проводить бал Института костюма Met Gala, официальные представители культурного учреждения рассказали журналу Vogue. В музее пояснили, что решение было принято в связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции.
12 марта музей Метрополитен, включающий в себя Институт костюма, объявил о временном прекращении деятельности по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Администрация закрыла все три филиала в Нью-Йорке. Предположительно, они возобновят работу в августе.
В число организаторов Met Gala входит главред Vogue Анна Винтур. Бал ежегодно проводят, начиная с 1948 года, традиционно он состоится в первый понедельник мая. Мероприятие было отменено лишь 2002 году из-за террористических атак 11 сентября 2001 года.
Ранее стал известен прогноз ЮНЕСКО, согласно которому после окончания пандемии новой коронавирусной инфекции в мире могут не возобновить свою деятельность более 13% музеев. Культурные учреждения, оставшись без посетителей, столкнутся с существенным уменьшением доходов, отмечала организация.
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