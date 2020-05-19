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ЮНЕСКО: более 13% музеев в мире могут не открыться после пандемии
19.5.2020 11:59
Фото: asninfo.ru
По прогнозу ЮНЕСКО, после окончания пандемии новой коронавирусной инфекции в мире могут не возобновить свою деятельность более 13% музеев.
Культурные учреждения, оставшись без посетителей, столкнутся с существенным уменьшением доходов, отмечается в пресс-релизе организации.
По всему миру из-за пандемии коронавируса были вынуждены закрыться свыше 90% музеев. При этом порядка 13% учреждений могут в будущем не возобновить свою деятельность, указано в пресс-релизе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
В тексте, который был опубликован в понедельник на официальном портале организации, подчеркивается, что в обеспечении жизнестойкости современного общества "музеи играют ключевую роль". Поэтому ими необходимо оказывать помощь и поддержку в преодолении нынешнего кризиса, сохраняя способность музеев взаимодействовать с аудиторией.
В различные периоды времени в рамках ограничений, введенных в целях борьбы с распространением заболевания, закрылись свыше 85 тыс. музеев. По данным ЮНЕСКО, в государствах Африки и малых островных развивающихся странах собственный контент в онлайн-формате разместили лишь 5% музеев. Пандемия показала, что у половины человечества нет доступа к цифровым технологиям, поэтому нужно активнее "работать над популяризацией культуры для всех и каждого", - приводятся в тексте слова гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле.
В конце апреля в Риме заговорили о возобновлении масштабной выставки Рафаэля (Рафаэля Санти), приуроченной к 500-летию со дня смерти великого художника и архитектора эпохи Возрождения. Начавшая работу 5 марта в Скудерие дель Квиринале, она была открыта только три дня. В течение этого времени ее посетили около 6 тыс. ценителей искусства.
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