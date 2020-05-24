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В Лондоне может закрыться знаменитый театр Шекспира «Глобус»
24.5.2020 20:18
Фото: nevsedoma.com.ua
В столице Великобритании может закрыться легендарный театр "Глобус", в труппу которого в начале 17-го века входил великий драматург Уильям Шекспир.
Литератор служил в актерском коллективе "Слуги лорда-камергера".
Как стало известно, театр может прекратить свое существование из-за ограничений, которые ранее были введены в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.
По данным американского еженедельника Variety, даже если карантинные меры снимут в ближайшее время, культурное учреждение может закрыться навсегда. Отмечается, что театру пришлось столкнуться с "катастрофическими" убытками.
Прокомментировав сложившуюся ситуацию, в руководстве культурного учреждения пояснили, что вряд ли смогут преодолеть этот кризис без серьезной финансовой поддержки со стороны властей.
Ранее в отечественном Минкультуры рассказали, когда начнут продавать билеты в театры России.
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