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В Израиле открылся Храм Гроба Господня


24.5.2020 14:23
В Израиле открылся Храм Гроба ГосподняФото: поисков.рф

В Иерусалиме после двух месяцев ограничений, введенных властями из-за пандемии коронавируса, открыли Храм Гроба Господня.

Как передает пресс-служба Министерства туризма страны, пока доступ разрешили лишь священнослужителям.

В связи с санитарными ограничениями, которые продолжают действовать на территории еврейского государства, доступ в Храм в настоящее время открыт лишь для священнослужителей. В ведомстве пояснили, что открыть его для широкой публикой предполагают в течение ближайших дней.

Согласно правилам, установленным Министерством здравоохранения Израиля, пока внутри собора могут одновременно находиться не более пятидесяти человек. Все они должны быть в защитных масках и обязательно соблюдать социальную дистанцию, не подходя друг к другу ближе чем на два метра.

Главы трех церквей, хранители Храма Гроба Господня, обратились к посещающим собор с призывом помнить о эпидемиологических рисках и не прикасаться пока к камням, иконам и другим объектам. Кроме того, верующих просят отказаться от визита, если у них есть хоть малейшие болезненные проявления.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 483

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