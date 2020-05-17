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В NASA готовы сотрудничать с Россией по освоению Луны


17.5.2020 10:53
В NASA готовы сотрудничать с Россией по освоению ЛуныФото: tumblr.com

В NASA выразили готовность налаживать сотрудничество с РФ и другими партнерами в программе по освоению Луны, передают зарубежные СМИ.

Такое заявление сделал и.о. замдиректора американского аэрокосмического агентства Майкл Голд, указавший условия, на которых Соединенные Штаты в будущем могут взаимодействовать в этом направлении.

По словам Майкла Голда, сотрудничество с аэрокосмическим агентством подразумевает открытость и прозрачность деятельности, а также готовность публиковать научные результаты совместной работы.

Подтвердив готовность взаимодействовать с Россией и другими партнерами в освоении Луны, представитель NASA пояснил, что критериям агентства на текущий момент не соответствует лишь Китай. РФ же разделяет все перечисленные ценности.

Голд также уточнил, что NASA намерена не только отправить астронавтов на Луну, но и продолжать продвигать "вперед свои ценности".

Ранее стало известно о переносе начала реализации программы из-за приостановки работ по созданию ракеты-носителя в Космическом центре им. Джона Стенниса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 938

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