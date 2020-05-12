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NASA переносит начало реализации программы по освоению Луны
00:11
Фото: smi2.net
На конец 2021 года переносится начало реализации масштабной программы NASA по освоению Луны, сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление сделал помощник замдиректора американского ведомства Том Уитмайер. По его словам, причиной задержки является приостановка деятельности по созданию ракеты-носителя.
Предполагается, что начальный этап программы Artemis ("Артемида") по освоению Луны стартует лишь к концу 2021 года. К этому моменту будет окончена работа по созданию ракеты-носителя SLS (Space Launch System). Деятельность ранее пришлось приостановить по причине распространения коронавируса, пояснил Том Уитмайер.
Ранее этап Artemis 1, который предусматривал непилотируемый полет установленного на ракету SLS корабля Orion ("Орион") вокруг Луны с последующим возвращением на Землю, намеревались перенести на следующую весну. Однако позднее сроки пришлось скорректировать. Как отметил Уитмайер, информация о более точных сроках начала реализации проекта будет обнародована через несколько дней.
Напомним, еще в минувшем марте руководство NASA приняло решение о приостановлении работ по созданию лунной ракеты после того, как один из сотрудников Космического центра им. Джона Стенниса заразился коронавирусом.
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