МИД потребует от NYT и FT опровержения статей о коронавирусе в России

13.5.2020 21:34

Российское Министерство иностранных дел намерено направить запросы в редакции The New York Times и Financial Times с требованием опровергнуть опубликованные ранее ими материалы. Дипломаты подчеркивают, что речь идет о недостоверных данных о статистике смертности среди пациентов с COVID-19.



В МИД России уже подготовили официальные письма, которые завтра направят в редакции изданий Financial Times и New York Times. Как заявила официальный представитель отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова, запросы будут переданы через российские посольства в Соединенных Штатах и Великобритании.



Кроме того, после публикаций послания будут направлены представителю ОБСЕ по свободе СМИ, генсеку ЮНЕСКО и в секретариат ООН, добавила Мария.



Накануне, 12 мая, сообщения западной прессы уже опровергла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, "уровень летальности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире". В Москве "никогда не манипулировали официальной статистикой", - указала Голикова, прокомментировав публикации о том, что в нашей стране смертность от коронавируса якобы на 70% выше данных официальной статистики.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 300

