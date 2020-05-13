|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
МИД потребует от NYT и FT опровержения статей о коронавирусе в России
13.5.2020 21:34
Фото: news-front.info
Российское Министерство иностранных дел намерено направить запросы в редакции The New York Times и Financial Times с требованием опровергнуть опубликованные ранее ими материалы. Дипломаты подчеркивают, что речь идет о недостоверных данных о статистике смертности среди пациентов с COVID-19.
В МИД России уже подготовили официальные письма, которые завтра направят в редакции изданий Financial Times и New York Times. Как заявила официальный представитель отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова, запросы будут переданы через российские посольства в Соединенных Штатах и Великобритании.
Кроме того, после публикаций послания будут направлены представителю ОБСЕ по свободе СМИ, генсеку ЮНЕСКО и в секретариат ООН, добавила Мария.
Накануне, 12 мая, сообщения западной прессы уже опровергла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, "уровень летальности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире". В Москве "никогда не манипулировали официальной статистикой", - указала Голикова, прокомментировав публикации о том, что в нашей стране смертность от коронавируса якобы на 70% выше данных официальной статистики.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|