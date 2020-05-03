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В Южной Корее названа возможная причина второй волны эпидемии
3.5.2020 23:27
Фото: vk.com
Нелегалы и бездомные в будущем способны спровоцировать возникновение второй волны коронавируса в Южной Корее, заявили представители Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ), сообщает KBS.
По мнению экспертов, нелегальные жители страны и бездомные представляют собой "слепую зону" в системе борьбы с распространением заболевания. В Центральном штабе в связи с этим выразили опасения, что эта категория людей в будущем способна спровоцировать вторую волну эпидемии коронавируса.
Несмотря на тенденцию к уменьшению числа заражений, жителей страны призывают продолжать тщательно соблюдать меры безопасности. В частности, рекомендуется воздерживаться от встреч и поездок до того, как эпидемиологическая обстановка полностью нормализуется.
Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Южной Корее было лабораторно подтверждено 13 новых случаев заражения. В общей сложности в стране, где эпидемия началась еще в феврале, за период с начала вспышки выявили 10 793 инфицированных, 9183 их них уже признаны выздоровевшими.
Ранее Южная Корея была признана одной из стран, которые лучше других оказались готовыми к таким масштабным вызовам, как распространение нового коронавируса. Учитывая очень низкий уровень смертности среди пациентов с COVID-19, к властям обращались за помощью представители других государств.
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