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Названы страны, которые оказались лучше других подготовлены к пандемии
10.4.2020 21:32
Фото: vk.com
Скорая в Японии
Наиболее готовыми к таким масштабным вызовам, каким оказалось распространение нового коронавируса, можно считать государства Восточной Азии, заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий в интервью ИА REGNUM.
По мнению эксперта, именно Восточная Азия "независимо от политических, идеологических и структурных различий" смогла продемонстрировать наилучшую готовность к пандемии. Речь идет о Китае, КНДР, Тайване, Южной Корее и Японии, пояснил Борис Кагарлицкий. В создавшейся обстановке оказались важными такие культурно-поведенческие факторы, как дисциплинированные жители и сильная, дееспособная и эффективная бюрократия.
Исключением в регионе стала лишь Индия, над которой нависла угроза чудовищной социальной катастрофы.
Ранее глава Постоянного комитета европейских врачей, председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) профессор Франк Ульрих Монтгомери одобрительно отозвался о мерах, которые были приняты по борьбе с вирусом министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном. В Берлине уже в середине января осознали масштабы надвигающейся проблемы, после чего начали очень хорошо работать над планами борьбы с пандемией, "готовить больницы и врачей".
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