ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Литовском морском музее провели «экскурсию» для пингвинов
В Литовском морском музее провели «экскурсию» для пингвинов
Оперативный штаб опроверг сведения о планах ужесточения ограничений
Оперативный штаб опроверг сведения о планах ужесточения ограничений
МВД Китая извинилось перед семьей погибшего врача Ли Вэньляна
МВД Китая извинилось перед семьей погибшего врача Ли Вэньляна
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Россельхознадзор на время запретил экспорт крупыРоссельхознадзор на время запретил экспорт крупы
СКР приступил к проверке по факту недостоверных фактов о числе заболевших COVID-19СКР приступил к проверке по факту недостоверных фактов о числе заболевших COVID-19
Иран попросил Южную Корею о помощи в борьбе с коронавирусомИран попросил Южную Корею о помощи в борьбе с коронавирусом
МВД Китая извинилось перед семьей погибшего врача Ли ВэньлянаМВД Китая извинилось перед семьей погибшего врача Ли Вэньляна
Собянин призвал москвичей старше 65 лет не выходить из домаСобянин призвал москвичей старше 65 лет не выходить из дома

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Цветы жизни. 33. Прикоснуться к прекрасномуЦветы жизни. 33. Прикоснуться к прекрасному
Цветы жизни. 32. Картина преступленияЦветы жизни. 32. Картина преступления
Цветы жизни. 31. Сарафанное радиоЦветы жизни. 31. Сарафанное радио
Глава 30. Задача со многими неизвестнымиГлава 30. Задача со многими неизвестными
Глава 29. ТупикГлава 29. Тупик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Иран попросил Южную Корею о помощи в борьбе с коронавирусом


23.3.2020 13:59
Иран попросил Южную Корею о помощи в борьбе с коронавирусомФото: vk.com

Власти Ирана обратились к руководству Южной Кореи с призывом об оказании помощи в борьбе с распространением нового коронавируса. В середине марта иранский лидер Хасан Рухани направил соответствующее письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, сообщает KBS со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, представитель официального Тегерана попросил Сеул об оказании помощи и отправке 3,2 млн наборов для диагностики нового заболевания.

Однако власти Южной Кореи не могут направить гуманитарный груз напрямую из-за санкций, которые ранее были введены Соединенными Штатами в отношении Ирана. В публикации отмечается, что МИД Южной Кореи еще в феврале начал обсуждать этот вопрос с представителями Госдепа. Решения пока так и не приняли.

В МИД Южной Кореи отметили, что их правительство получило подобные запросы от помощи от руководства семнадцати государств.

По последним официальным данным, за последние сутки в Иране выявили 1028 новых случаев заражения. В общей сложности в стране коронавирусом больны более 21,6 тыс. человек, свыше 1,6 тыс. из них скончались, в том числе 129 - за последний день. Около тыс. пациентов признаны излечившимися.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В Казахстане подтверждено 32 случая заражения COVID-19В Казахстане подтверждено 32 случая заражения COVID-19
В мире за сутки выявлено свыше 24 тыс. случаев заражения COVID-19В мире за сутки выявлено свыше 24 тыс. случаев заражения COVID-19
Названы причины тройного убийства в МосквеНазваны причины тройного убийства в Москве
В каналы Венеции вернулись дельфины и лебедиВ каналы Венеции вернулись дельфины и лебеди
За сутки в 15 регионах России зафиксировали новые случаи коронавирусаЗа сутки в 15 регионах России зафиксировали новые случаи коронавируса

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 972


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru