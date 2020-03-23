Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Иран попросил Южную Корею о помощи в борьбе с коронавирусом

23.3.2020 13:59

Фото: vk.com



Власти Ирана обратились к руководству Южной Кореи с призывом об оказании помощи в борьбе с распространением нового коронавируса. В середине марта иранский лидер Хасан Рухани направил соответствующее письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, сообщает KBS со ссылкой на собственные источники.



Как стало известно, представитель официального Тегерана попросил Сеул об оказании помощи и отправке 3,2 млн наборов для диагностики нового заболевания.



Однако власти Южной Кореи не могут направить гуманитарный груз напрямую из-за санкций, которые ранее были введены Соединенными Штатами в отношении Ирана. В публикации отмечается, что МИД Южной Кореи еще в феврале начал обсуждать этот вопрос с представителями Госдепа. Решения пока так и не приняли.



В МИД Южной Кореи отметили, что их правительство получило подобные запросы от помощи от руководства семнадцати государств.



По последним официальным данным, за последние сутки в Иране выявили 1028 новых случаев заражения. В общей сложности в стране коронавирусом больны более 21,6 тыс. человек, свыше 1,6 тыс. из них скончались, в том числе 129 - за последний день. Около тыс. пациентов признаны излечившимися.



Автор: Злата Богатова

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