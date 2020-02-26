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РФ из-за коронавируса приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей


26.2.2020 21:50
РФ из-за коронавируса приостанавливает авиасообщение с Южной КореейФото: visualrian.ru

Начиная с полуночи 28 февраля будет действовать запрет на оформление транзитных и обычных виз гражданам Ирана, за исключением деловых и гуманитарных.

Об этом сегодня заявила замглавы российского правительства Татьяна Голикова.

Как стало известно, по причине растущего числа пациентов с коронавирусом в ряде стран российские власти предприняли ограничительные меры в целях борьбы с распространением этого заболевания.

По словам замглавы российского правительства Татьяны Голиковой, с полуночи 28 февраля вступает в силу запрет на оформление транзитных и обычных виз гражданам Ирана, за исключением деловых и гуманитарных.

Ранее в Иране заразился коронавирусом замминистра здравоохранения.

Кроме того, с 1 марта до нормализации эпидемиологической обстановки приостанавливается авиасообщение с Южной Кореей. Решение затрагивает все компании, кроме "Аэрофлота" и "Авроры", пояснила Голикова.

Предполагается, что самолеты "Авроры" до вывоза всех россиян из Южной Кореи будут совершать чартерные рейсы. Прилетающие бортами "Аэрофлота" будут проходить через терминал F "Шереметьево".

Татьяна Голикова также обратилась к россиянам с призывом пока воздержаться от посещения Италии, где также фиксируется рост числа зараженных. Однако ограничения в отношении этой страны вводить не представляется возможным - Италия входит в Евросоюз.

Учитывая, что в Италии коронавирусом заражено уже свыше 400 человек, 12 из которых скончались, МИД и Ростуризму было рекомендовано официально уведомить россиян и туроператоров о потенциальных рисках и попросить не ездить пока в Италию - ни частным образом, ни в составе организованных групп.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 208

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