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Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
08:38
Фото: joinfo.ua
Известный российский актер Сергей Маковецкий, сыгравший в многосерийном фильме "Зулейха открывает глаза", отозвался на критику ленты.
По мнению артиста, чувства истинно верующих оскорбить просто нельзя, передает РБК.
Прокомментировав волну критических замечаний, которая обрушилась на сериал, Сергей Маковецкий также добавил, что "это только кино".
Ранее депутат Государственной думы Сергей Гаврилов решил обратиться в Генеральную прокуратуру и Минкультуры РФ, чтобы попросить провести проверку фильма на предмет оскорбления чувств верующих.
До этого недовольство картиной выражали в Духовном собрании мусульман (ДСМР). Причиной этого стало упоминание имен реальных муфтиев в одном из эпизодов ленты, причем они были названы политзаключенными. Как заявил председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов, создатели фильма должны принести извинения.
Основой сюжета кинокартины "Зулейха открывает глаза" стал опубликованный в 2015 году одноименный роман Гузель Яхиной. Произведение в прошлом получило несколько литературных премий, его уже перевели на более чем тридцать языков.
Главную героиню - татарскую крестьянку Зулейху, которая стала вдовой и была сослана в Сибирь зимой 1930 года, сыграла Чулпан Хаматова. По словам артистки, сразу после того, как фильм начали показывать, в ее адрес начали поступать оскорбления. Актрису обвиняли в том, что она не любит свою родину и даже оскверняет ее память. По словам Хаматовой, речь шла не только о Татарстане, но и истории современной России.
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