Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Чулпан Хаматову оскорбляют из-за роли в сериале о раскулачивании

16.4.2020 18:00

Фото: rl0.ru



Многосерийный фильм о том, как в Советском Союзе в 1930-е годы проводилось раскулачивание, вызвал шквал критических замечаний. В адрес народной артистки России Чулпан Хаматовой, которая в этой картине сыграла главную роль, даже начали поступать обвинения и оскорбительные реплики.



Телевизионный канал "Россия 1" с 13 апреля начал показывать новый сериал "Зулейха открывает глаза", который был создан по одноименному произведению Гузель Яхиной. События фильма начинаются разворачиваться в 1930 году, когда в деревне в Татарстане, где жила крестьянка Зулейха, убивают ее мужа. Став вдовой, женщина отправляется в ссылку в Сибирь.



Сразу после того, как фильм начали показывать, в адрес исполнительницы главной роли начали поступать оскорбления. Как рассказала Чулпан Хаматова в эфире телеканала "Дождь", ее обвиняют в том, что она не любит свою родину и даже оскверняет ее память. По словам артистки, речь при этом идет не только о Татарстане, но и истории современной России.



Рассказывая о сериале, Хаматова пояснила, что сюжет картины существенно отличается от той парадигмы, которой в прошлом нередко придерживались во время школьного обучения.



Автор: Злата Богатова

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