ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Башкирии медики сбежали из закрытой на карантин больницы
В Башкирии медики сбежали из закрытой на карантин больницы
На Аляске спасен турист, забравшийся в культовый ржавый автобус
На Аляске спасен турист, забравшийся в культовый ржавый автобус
Мария Шарапова продает ракетку, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом
Мария Шарапова продает ракетку, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Духовное собрание мусульман РФ ждет извинений от авторов сериала «Зулейха открывает глаза»Духовное собрание мусульман РФ ждет извинений от авторов сериала «Зулейха открывает глаза»
В психиатрической больнице Архангельска выявили вспышку коронавирусаВ психиатрической больнице Архангельска выявили вспышку коронавируса
Скончался заразившийся COVID-19 депутат Мособлдумы Иван ЖуковСкончался заразившийся COVID-19 депутат Мособлдумы Иван Жуков
В Иерусалиме Благодатный огонь сошел в храме Гроба ГосподняВ Иерусалиме Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Трамп подверг критике действия губернатора Нью-Йорка в условиях пандемииТрамп подверг критике действия губернатора Нью-Йорка в условиях пандемии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Духовное собрание мусульман РФ ждет извинений от авторов сериала «Зулейха открывает глаза»


18.4.2020 23:15
Духовное собрание мусульман РФ ждет извинений от авторов сериала «Зулейха открывает глаза»Фото: rl0.ru

Создатели фильма должны извиниться перед верующими, заявил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

Как передает ТАСС, в частности, возмущение вызвала сцена, в ходе которой звучат имена мусульманских религиозных деятелей.

Целый ряд широкоизвестных имен был использован в фильме в качестве личных данных заключенных во время переклички в лагере. Отмечается, что в число этих мусульманских священнослужителей и богословов, в частности, вошли глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Таджуддин и председатель Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин.

По словам Альбира Крганова, мусульманское сообщество восприняло данную сцену фильма "как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь". Создателям картины, допустившим такую оплошность, следует принести извинения.

Ранее известная российская актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая в сериале "Зулейха открывает глаза" главную роль, рассказала об угрозах и оскорблениях. Они начали поступать в ее адрес практически сразу после того, как фильм вышел на экраны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Британского премьера выписали из больницыБританского премьера выписали из больницы
В Башкирии медики сбежали из закрытой на карантин больницыВ Башкирии медики сбежали из закрытой на карантин больницы
Власти Франции до 11 мая продлили режим самоизоляцииВласти Франции до 11 мая продлили режим самоизоляции
В Брюсселе полиция разгоняет бунтующих жителейВ Брюсселе полиция разгоняет бунтующих жителей
Собянин допускает ужесточение пропускного режима в МосквеСобянин допускает ужесточение пропускного режима в Москве

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru