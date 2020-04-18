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Духовное собрание мусульман РФ ждет извинений от авторов сериала «Зулейха открывает глаза»
18.4.2020 23:15
Фото: rl0.ru
Создатели фильма должны извиниться перед верующими, заявил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
Как передает ТАСС, в частности, возмущение вызвала сцена, в ходе которой звучат имена мусульманских религиозных деятелей.
Целый ряд широкоизвестных имен был использован в фильме в качестве личных данных заключенных во время переклички в лагере. Отмечается, что в число этих мусульманских священнослужителей и богословов, в частности, вошли глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Таджуддин и председатель Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин.
По словам Альбира Крганова, мусульманское сообщество восприняло данную сцену фильма "как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь". Создателям картины, допустившим такую оплошность, следует принести извинения.
Ранее известная российская актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая в сериале "Зулейха открывает глаза" главную роль, рассказала об угрозах и оскорблениях. Они начали поступать в ее адрес практически сразу после того, как фильм вышел на экраны.
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