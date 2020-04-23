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В США скончалась актриса Ширли Найт
23.4.2020 14:20
Фото: кадр видео с youtube.com
Ширли Найт
В среду в Соединенных Штатах ушла из жизни известная американская киноактриса Ширли Найт, два раза выдвигавшаяся на премию "Оскар".
Звезде было восемьдесят три года.
Киноактриса Ширли Найт ушла из жизни по естественным причинам, передает Hollywood Reporter.
В прошлом артистка дважды номинировалась на престижную кинопремию "Оскар" - за роли, сыгранные в картинах "Тьма наверху лестницы" и "Сладкоголосая птица юности", вышедшие на экраны соответственно в 1960 и 1962 годах. Ширли Найт была удостоена премии Tony и три раза становилась лауреаткой Emmy.
В числе кинокартин с участием актрисы также стали известными такие ленты как "Если бы эти стены могли говорить" (1996) и "Лучше не бывает" (1997). В общей сложности они успела сыграть свыше ста ролей, в том числе, в многосерийных фильмах.
В конце минувшего марта в США умер американский музыкант Алан Меррилл, ставший широко известным после создания композиции I Love Rock 'n' Roll. Как сообщила журналистам дочь певца, причиной смерти ее 69-летнего отца стали осложнения COVID-19.
Позже жертвой коронавируса стал музыкант Уоллес Рони. Знаменитому джазовому трубачу и композитору было пятьдесят девять лет, он ушел из жизни в медцентре в Патерсоне (штат Нью-Джерси).
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