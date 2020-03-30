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В США от COVID-19 умер автор хита I Love Rock 'n' Roll
30.3.2020 17:08
Фото: aobe.ru
В Соединенных Штатах скончался знаменитый американский музыкант Алан Меррилл, прославившийся после создания композиции I Love Rock 'n' Roll.
О кончине артиста рассказала его дочь, передает The Hill.
Со ссылкой на заявление дочери рок-исполнителя Лоры Меррилл газета пишет о том, что причиной смерти 69-летнего музыканта стали осложнения заболевания, вызванного новым коронавирусом. Сообщив о кончине отца, который стал жертвой COVID-19, Лора Меррелл обратилась к жителям США с призывом серьезнее относиться к сложившейся ситуации. "Оставайтесь дома. Если не ради себя, то ради других. Ради моего отца", - подчеркнула дочь музыканта.
Композиция I Love Rock 'n' Roll была создана Аланом Мерриллом в 1975 году. В тот период он входил в состав британского рок-коллектива Arrows. Песня стала всемирно известной спустя несколько лет, когда американская рок-исполнительница Джоан Джетт записала ее кавер. Обновленный вариант композиции, представленный публике в 1982 году, на протяжении семи недель был лидером хит-парада Billboard Hot 100.
По последним официальным данным, которые приводит Университет Джонса Хопкинса (организация подытоживает сводки разных штатов и ВОЗ), на территории США зарегистрировано свыше 143 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались более двух тысяч пациентов. Нью-Йорк является одним из центров эпидемии.
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