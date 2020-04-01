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В Нью-Джерси от коронавируса умер джазовый трубач и композитор Уоллес Рони


1.4.2020 22:46
В Нью-Джерси от коронавируса умер джазовый трубач и композитор Уоллес РониФото: vk.com

В Соединенных Штатах от осложнений заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, скончался музыкант Уоллес Рони.

Знаменитому джазовому трубачу и композитору было пятьдесят девять лет.

Музыкант ушел из жизни в медцентре в Патерсоне (штат Нью-Джерси). Причиной смерти Уоллеса Рони стали осложнения, вызванные коронавирусом, передает Billboard.

Музыкант, считавшийся единственным учеником легендарного Майлза Дэвиса, поступил в музыкальную школу в четыре года. Спустя восемь лет юный исполнитель начал выходить на сцену в составе квинтета Philadelphia Brass. Среди наставников Уоллеса Рони также были легендарные Зигмунд Геринг и Диззи Гиллеспи, Майлз Дэвис.

Уоллес Рони принимал участие в создании альбома джазбэнда Miles Davis Quintet "A Tribute to Miles". В 1994 году он стало лауреатом престижной премии "Grammy".

Ранее стало известно о смерти известного музыканта Алана Меррилла. Как сообщила дочь создателя композиции I Love Rock 'n' Roll, ее отец умер от коронавируса в Нью-Йорке. Артисту было 69 лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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