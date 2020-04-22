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Тегеран объявил об успешном запуске первого военного спутника


22.4.2020 11:26
Тегеран объявил об успешном запуске первого военного спутникаФото: verv.su

Власти Ирана объявили о выводе на орбиту своего первого военного спутника, передают зарубежные СМИ.

Со ссылкой на официальное заявление Корпуса стражей исламской революции уточняется, что запущенный аппарат получил название Noor.

По данным представителей Тегерана, первый военный спутник смог успешно достичь орбиты и сейчас находится на расстоянии около 265 миль от поверхности Земли. Уточняется, что двухступенчатый запуск был осуществлен в центральной пустыне Ирана.

Какие-либо другие подробности пока не приводятся.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что Космические силы США вооружат установками для нейтрализации российских спутников. В общей сложности на вооружение USSF в течение ближайших семи лет поступят как минимум сорок восемь такого рода установок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 197

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