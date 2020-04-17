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Космические силы США вооружат установками для нейтрализации российских спутников
13:11
Фото: lankadeepa.lk
Космические силы Соединенных Штатов (USSF), которые были созданы в конце прошлого года, вооружат установками, способными на время глушить коммуникационные сигналы китайских и российских спутников, сообщает Bloomberg.
В общей сложности на вооружение USSF в течение ближайших семи лет поступят как минимум сорок восемь такого рода установок.
Оборонный подрядчик L3Harris Technologies Inc. завершил работу над первой из таких систем наземного базирования в марте. На сегодняшний день USSF получили шестнадцать установок, пишет агентство.
Вместе с тем, продолжается разработка Meadowland - более современной установки, которая может стать более легкой и компактной. При этом система будет обладать увеличенным потенциалом программного обеспечения. Планируется, что четыре Meadowland американские военные получат уже осенью 2022 года.
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