ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Адыгее заболевшая COVID-19 женщина родила здорового ребёнка
В Адыгее заболевшая COVID-19 женщина родила здорового ребёнка
Путин объявил о переносе парада Победы
Путин объявил о переносе парада Победы
Собянин допускает ужесточение пропускного режима в Москве
Собянин допускает ужесточение пропускного режима в Москве
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Башкирии медики сбежали из закрытой на карантин больницыВ Башкирии медики сбежали из закрытой на карантин больницы
После демонстраций перед дипмиссиями Чехия направила России нотуПосле демонстраций перед дипмиссиями Чехия направила России ноту
Собянин допускает ужесточение пропускного режима в МосквеСобянин допускает ужесточение пропускного режима в Москве
Коронавирус создали ученые, заявил нобелевский лауреат Люк МонтаньеКоронавирус создали ученые, заявил нобелевский лауреат Люк Монтанье
Власти Уханя скорректировали статистику по COVID-19Власти Уханя скорректировали статистику по COVID-19

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Уханя скорректировали статистику по COVID-19


17.4.2020 17:53
Власти Уханя скорректировали статистику по COVID-19Фото: livejournal.com

Власти китайского города Ухань, где в конце прошлого года впервые были зарегистрированы пациенты с коронавирусом, уточнили сведения о числе зараженных, включая летальные исходы. По данным китайских СМИ, которые цитируют сообщение местной администрации, за период эпидемии в Ухане в общей сложности было лабораторно подтверждено 50 333 случаев заражения.

Количество летальных случаев от этого заболевания после корректировки составило 3 869.

Обновленные показатели оказались выше соответственно на 325 и 1290 больше, чем опубликованные ранее. В местном штабе по профилактике и контролю эпидемии пояснили, что сведения были скорректированы, согласно действующим в КНР законами и правилами, а также с учетом "ответственности за историю, людей и умерших».

Как сообщает South China Morning Post, по состоянию на текущий момент в Китае число зараженных составляет 85 тыс. человек. Скончалось 4 632 пациента.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, исполняющий обязанности премьер-министра, пока Борис Джонсон восстанавливается после перенесенного COVID-19, пригрозил "тщательным анализом истоков пандемии", когда обстановка нормализуется. Министр заявил, что в будущем могут появиться достаточно сложные вопросы к руководству Китая по поводу источника коронавируса.

Незадолго до этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его мнению, она не смогла вовремя распознать масштабы угрозы, возникшей в Ухане.

Объявив о начале расследования реакции ВОЗ, включая проверку версии о связи начала пандемии с китайскими лабораториями, Трамп заявил, что США пока не будут перечислять взносы ВОЗ. Кроме того, американские власти намерены добиться реформирования организации. Решение о прекращении финансирования в такой сложный момент вызвало негативную реакцию со стороны ООН.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Трамп приостановил финансирование ВОЗТрамп приостановил финансирование ВОЗ
В России за сутки впервые выявили более 3 тыс. случаев коронавирусаВ России за сутки впервые выявили более 3 тыс. случаев коронавируса
В Екатеринбург из Китая прибыл самолет с 3 млн масокВ Екатеринбург из Китая прибыл самолет с 3 млн масок
В Бурятии более 20 тыс. школьников не смогли перейти на дистанционное обучениеВ Бурятии более 20 тыс. школьников не смогли перейти на дистанционное обучение
Американских граждан эвакуируют с УкраиныАмериканских граждан эвакуируют с Украины

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru