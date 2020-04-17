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Власти Уханя скорректировали статистику по COVID-19
17.4.2020 17:53
Фото: livejournal.com
Власти китайского города Ухань, где в конце прошлого года впервые были зарегистрированы пациенты с коронавирусом, уточнили сведения о числе зараженных, включая летальные исходы. По данным китайских СМИ, которые цитируют сообщение местной администрации, за период эпидемии в Ухане в общей сложности было лабораторно подтверждено 50 333 случаев заражения.
Количество летальных случаев от этого заболевания после корректировки составило 3 869.
Обновленные показатели оказались выше соответственно на 325 и 1290 больше, чем опубликованные ранее. В местном штабе по профилактике и контролю эпидемии пояснили, что сведения были скорректированы, согласно действующим в КНР законами и правилами, а также с учетом "ответственности за историю, людей и умерших».
Как сообщает South China Morning Post, по состоянию на текущий момент в Китае число зараженных составляет 85 тыс. человек. Скончалось 4 632 пациента.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, исполняющий обязанности премьер-министра, пока Борис Джонсон восстанавливается после перенесенного COVID-19, пригрозил "тщательным анализом истоков пандемии", когда обстановка нормализуется. Министр заявил, что в будущем могут появиться достаточно сложные вопросы к руководству Китая по поводу источника коронавируса.
Незадолго до этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его мнению, она не смогла вовремя распознать масштабы угрозы, возникшей в Ухане.
Объявив о начале расследования реакции ВОЗ, включая проверку версии о связи начала пандемии с китайскими лабораториями, Трамп заявил, что США пока не будут перечислять взносы ВОЗ. Кроме того, американские власти намерены добиться реформирования организации. Решение о прекращении финансирования в такой сложный момент вызвало негативную реакцию со стороны ООН.
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