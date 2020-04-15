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Генсек ООН прокомментировал отказ Трампа финансово поддерживать Всемирную организацию здравоохранения


15.4.2020 21:38
Антониу ГутерришФото: livejournal.com
Антониу Гутерриш

Сейчас не время для того, чтобы урезать ресурсы, которые требуются Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметил Антониу Гутерриш.

Генсекретарь ООН прокомментировал решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановлении финансирования ВОЗ.

По мнению главы ООН, в этот период нужно поддерживать работу ВОЗ, которая является крайне важной в рамках глобальных усилий в войне с новым коронавирусом. Антониу Гутерриш при этом подчеркнул, что сейчас не самое подходящее время для сокращения ресурсов, которые нужны для деятельности ВОЗ, равно как и любых других гуманитарных организаций, ведущих борьбу с распространением COVID-19.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты на время прекращают перечислять средства ВОЗ. Финансирование приостановлено на период расследования в связи с реакцией организации с начало пандемии.

Глава США пояснил, что "ВОЗ не смогла адекватно получить" сведения о распространении COVID-19, чтобы "своевременно и транспарентно" начать ими делиться. Организация не сумела проверить информацию о ситуации в Ухани, которая на тот момент шла вразрез с заявлениями официального Пекина, но заслуживала доверия, указал Трамп. В итоге было упущено время, которое бы позволило сократить темпы распространения заболевания, обстановка начала стремительно ухудшаться.

Трамп подчеркнул, что "ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение", поэтому ее необходимо привлечь за это к ответственности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

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