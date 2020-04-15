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Fox News: «нулевым пациентом» был сотрудник лаборатории в Ухане


07:45
Fox News: «нулевым пациентом» был сотрудник лаборатории в УханеФото: defense.gov

"Нулевым пациентом", который был первым заражен новым коронавирусом, является одна из сотрудниц лаборатории в китайском Ухане, передает американский телевизионный канал Fox News.

Об этом сообщается со ссылкой на "многочисленные источники".

Телеканал информирует о том, что "нулевой пациент" был заражен в лаборатории Уханя во время проведения экспериментов с летучими мышами. Впоследствии практикантка заразила своего молодого человека, и пара начала разносить заболевание среди жителей города, утверждается в материале.

По данным Fox News, деятельность лаборатории, где произошло ЧП, была направлена на то, чтобы продемонстрировать равенство Китая с США либо даже превосходство "в выявлении вирусов и борьбе с ними". Вместе с тем, источники канала подчеркивают, что появление коронавируса никак не связано с разработками биологического вооружения.

Ранее в США выразили мнение о том, что вирус нового типа скорее всего имеет естественное происхождение. Распространение заболевания, вероятно, произошло вследствие нарушения правил техники безопасности.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил о приостановлении финансирования ВОЗ до того, как станут известны результаты расследования, связанного с происхождением коронавируса.

В Пекине ранее связывали начало эпидемии с американскими военными, которые могли завезти вирус в Ухань. По мнению китайских дипломатов, это могло произойти во время VII Всемирных военных игр, состоявшихся 18-27 октября прошлого года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 163

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