|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Fox News: «нулевым пациентом» был сотрудник лаборатории в Ухане
07:45
Фото: defense.gov
"Нулевым пациентом", который был первым заражен новым коронавирусом, является одна из сотрудниц лаборатории в китайском Ухане, передает американский телевизионный канал Fox News.
Об этом сообщается со ссылкой на "многочисленные источники".
Телеканал информирует о том, что "нулевой пациент" был заражен в лаборатории Уханя во время проведения экспериментов с летучими мышами. Впоследствии практикантка заразила своего молодого человека, и пара начала разносить заболевание среди жителей города, утверждается в материале.
По данным Fox News, деятельность лаборатории, где произошло ЧП, была направлена на то, чтобы продемонстрировать равенство Китая с США либо даже превосходство "в выявлении вирусов и борьбе с ними". Вместе с тем, источники канала подчеркивают, что появление коронавируса никак не связано с разработками биологического вооружения.
Ранее в США выразили мнение о том, что вирус нового типа скорее всего имеет естественное происхождение. Распространение заболевания, вероятно, произошло вследствие нарушения правил техники безопасности.
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил о приостановлении финансирования ВОЗ до того, как станут известны результаты расследования, связанного с происхождением коронавируса.
В Пекине ранее связывали начало эпидемии с американскими военными, которые могли завезти вирус в Ухань. По мнению китайских дипломатов, это могло произойти во время VII Всемирных военных игр, состоявшихся 18-27 октября прошлого года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|